"Bira böbreklere yararlı" miti ne kadar doğru?
Bahar Saygılıer'in sunumuyla BİR BİLEN programının bu bölümünde başarılı Dahiliye ve Nefroloji Profesörü Dr. Meltem Pekpak'tan sağlığımıza dair önemli bilgiler aldık. Böbreklerimizin vücudumuzdaki etkileri, böbrek sağlığının korunmanın yöntemleri, su ve alkolün böbrekler üzerindeki etkileri, şeker ve tuzu azaltmanın önemi, şeker ve tansiyon gibi genetik hastalıklardan korunma yöntemleri, protein tozları hakkında merak edilenler, sporcu beslenmesi ile ilgili araştırmalar...
Dahiliye ve Nefroloji Profesörü Dr. Meltem Pekpak, sağlıklı yaşama dair önemli açıklamalarda bulundu. Böbreklerin işlevleri ve koruma yöntemleri hakkında bilgiler veren Pekpak, su ve alkolün böbrekler üzerindeki etkilerini anlattı.