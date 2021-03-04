Abdullah Ağar: Uçmaya ve uçmamaya karar vermek pilotun elindedir

BİNGÖL'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerimiz şehit olmuş, 2 askerimiz de yaralanmıştı. Türkiye, bir yandan evlatlarına ağlarken; diğer yandan da kazanın nedenlerini, pilotların yetkinliğini ve faciaya sebebiyet veren Cougar tipi helikopterlerin yapısını konuşmaya devam ediyor.

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar da TV100 ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Sağlı Sollu' programında Tatvan yakınlarda meydana gelen kazayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Güvenlik Uzmanı Ağar, Cougar tipi helikopterleri kullanan pilotlarının hepsinin çok deneyimli olduklarını söyledi.