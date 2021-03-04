Abdullah Ağar: Uçmaya ve uçmamaya karar vermek pilotun elindedir
Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Bitlis'te yaşanan helikopter kazasıyla ilgili pilotlara yöneltilen, "Hava koşullarını bilmiyorlar mıydı?" sorusuna açıklık getirdi.
BİNGÖL'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerimiz şehit olmuş, 2 askerimiz de yaralanmıştı. Türkiye, bir yandan evlatlarına ağlarken; diğer yandan da kazanın nedenlerini, pilotların yetkinliğini ve faciaya sebebiyet veren Cougar tipi helikopterlerin yapısını konuşmaya devam ediyor.
Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar da TV100 ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Sağlı Sollu' programında Tatvan yakınlarda meydana gelen kazayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Güvenlik Uzmanı Ağar, Cougar tipi helikopterleri kullanan pilotlarının hepsinin çok deneyimli olduklarını söyledi.
"Uçmaya ve uçmamaya karar vermek pilotun elindedir" diyen Ağar, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hava koşullarını bilmiyorlar mıydı gibi birtakım cümlelerle karşı karşıyayız. Hepsi çok iyi biliyorlardı eminim. Hepsi çok iyi derslerine çalıştılar. Pilotlarımız göreve çıkmadan önce gerek kuleyle olsun, gerek kendi komutanıyla olsun, gerek kendi güzergah analiziyle olsun, hava koşullarını her zaman çalışırlar. Bu temel değerlendirme sonrasında uçmaya karar verirler. Uçmaya ve uçmamaya karar vermek pilotun elindedir, isterse en yüksek rütbeli komutanı uçuruyor olsun."