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Ümit Özdağ ne yapacak? MHP'ye dönecek mi?

TV100 ekranlarında izleyiciyle buluşan Sağlı Sollu programında Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den istifası ve sonrasında nelerin yaşanacağı değerlendirildi.

İYİ Parti'den ayrılan Ümit Özdağ'ın açıklamalarını eleştiren Barış Yarkadaş, tüm siyasileri kastederek, "Tehdit dilinden vazgeçin" çağrısı yaptı. Yarkadaş, "Ne biliyorsanız çıkın anlatın" ifadesini kullandı.

Yarkadaş'a göre; İYİ Parti, Özdağ'ın istifası ile sarsılmaz. Yarkadaş, bunun yanında kendi partisini kurup seçime katılamayacağını de belirtti. 

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık ise "Ümit Özdağ'ın MHP'ye geri döneceğini düşünüyorum" dedi. Özışık, Bahçeli'nin zaman zaman yaptığı, "Eve dönün" çağrısı geldiğinde Özdağ'ın MHP'ye dönmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi.

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