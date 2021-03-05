BIST 1.538
DOLAR 7,54
EURO 8,99
ALTIN 409,95
YEREL

Ekmek arasından para çıktı, gören şaşkına döndü

ÇORUM’da dilencilere yönelik yapılan çalışmada ekmek arasından çıkan paralar görenleri şaşkına çevirdi.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın duygularını suistimal eden dilencilere yönelik çalışma başlattı. Aralarında çocukların da bulunduğu dilenciler, yakalanarak zabıta amirliğine götürüldü.
Zabıta ekipleri dilencilerin ellerinde bulunan poşetlerde yaptıkları incelemede, ekmeklerin aralarına paraların gizlendiğini tespit etti.

Dilencilik yapan ve aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişiye idari para cezası uygulanırken, dilencilerin üzerinden çıkan paralara da el konuldu.
Bazı dilencilerin kendilerini görüntüleyen gazetecilere 'yakışıklı çeksene' dedikleri görüldü.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu helikopter enkazından ilk görüntüler
HDP'li Sezai Temelli'den canlı yayında şehitler üzerinden skandal sözler! Tepki yağdı
Bursa'da motokurye feci şekilde can verdi kaldırıma çıktı alev aldı! İşle o anlar
New York'ta ucube FETÖ ilanına karşı dijital ekranlı kamyonet dolaştırıldı
Yasak Elma 101. bölüm fragmanı
Ümit Özdağ ne yapacak? MHP'ye dönecek mi?
Abdullah Ağar: Uçmaya ve uçmamaya karar vermek pilotun elindedir
Fahrettin Koca'dan anlamlı paylaşım
Görgü tanığı helikopter kazası anında yaşadıklarını anlattı
Şehit Korgeneral Osman Erbaş darbecilere bu sözlerle tepki göstermişti