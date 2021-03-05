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Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu helikopter enkazından ilk görüntüler

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyü kırsalında düşen helikopterin enkazında incelemeler sürüyor.

Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı bölgede kaza kırım ekipleri, inceleme başlattı.

Kaza kırım ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sürerken, jandarma ekipleri de Çekmece köyünde önlem alıp, kaza bölgesine gidişlere izin vermedi.

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