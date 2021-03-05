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DÜNYA

Hindistan'da ineğin midesinden çıkanlar görenleri şaşırttı! 71 kilo...

HİNDİSTAN’da bir aracın çarpmasının ardından ameliyata alınan hamile ineğin midesinden 71 kilo atık madde çıkarken, gözlem altına alınan inek tedavi sırasında telef oldu.

Hindistan'ın Faridabad kentinde bir ineğin midesinden çıkanlar görenleri şaşırttı. Şubat ayında yaşanan olayda, bir aracın çarparak yaraladığı inek ameliyata alındı. Geçirdiği ameliyat ve tedavinin ardından sağlığına kavuşan ineğin kısa bir süre sonra beklenmedik davranışlar sergilediği belirlendi. Veteriner hekim Dr. Atul Maoria karnına vuran ineğe yeniden çeşitli testler yaptı.

Hamile olduğu belirlenen ineğin midesinde atık tespit edildi. Ameliyata alınan inek 4 saatlik operasyon geçirdi. Hamile ineğin yavrusunun büyümek için yeteri kadar yeri olmadığını tespit eden veteriner hekim Maoria, ineğin midesinden 71 kilo ağırlığında plastik ve atık madde çıkardı. Ameliyatın ardından gözlem altına alınan inek tedavi sırasında telef oldu.

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