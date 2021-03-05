BIST 1.542
DOLAR 7,54
EURO 8,98
ALTIN 411,85
MAGAZİN

CZN Burak künefeyle uçtu gökyüzünde soğan doğradı

Yemek videolarıyla sosyal medyada büyük bir hayran kitlesi ulaşan CZN Burak, paramotara binerek önce havada künefe dilimledi sonra da soğan kesti.

Instagram'da 21,2 milyon takipçisi bulunan CZN Burak, paramotara binerek adeta şov yaptı. Havada önce künefe dilimleyen fenomen sonra da tahta üzerinde soğan doğradı. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan CZN Burak, paylaşıma "CZN farkıyla uçan künefe sever misiniz?" notunu düştü.

CZN Burak'ın videosu kısa sürede 4,6 milyon görüntülenmeye ulaşırken ünlü isimler tebrik yorumları yağdırdı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Boğa burcu 8-14 Mart haftalık yorumları yoğun bir hafta sizleri bekliyor!
8-14 Mart haftası Koç burcu yorumu sağlığınıza dikkat!
Mersin'de iş yerinin önünü temizliyordu! Bir anda neye uğradığını şaşırdı
'Polis dövdü' dedi foyası ortaya çıktı
Hindistan'da ineğin midesinden çıkanlar görenleri şaşırttı! 71 kilo...
Zonguldak'ta kaymakam boş eczanede çay içmeye ceza yazdı olay oldu
Bitlis şehitleri memleketlerine uğurlandı! 11 tabut yan yana dizilince yürekler yandı
CHP'li Teoman Sancar şantaj kasediyle ilgili ilk kez konuştu!
İstanbul Esenler'de polis dövdü dedi nezarethane görüntüsü foyasını ortaya çıkardı
Hakem hatası mı? Kötü oyun mu?