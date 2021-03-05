CZN Burak künefeyle uçtu gökyüzünde soğan doğradı
Yemek videolarıyla sosyal medyada büyük bir hayran kitlesi ulaşan CZN Burak, paramotara binerek önce havada künefe dilimledi sonra da soğan kesti.
Instagram'da 21,2 milyon takipçisi bulunan CZN Burak, paramotara binerek adeta şov yaptı. Havada önce künefe dilimleyen fenomen sonra da tahta üzerinde soğan doğradı. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan CZN Burak, paylaşıma "CZN farkıyla uçan künefe sever misiniz?" notunu düştü.
CZN Burak'ın videosu kısa sürede 4,6 milyon görüntülenmeye ulaşırken ünlü isimler tebrik yorumları yağdırdı.