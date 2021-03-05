CZN Burak künefeyle uçtu gökyüzünde soğan doğradı

Instagram'da 21,2 milyon takipçisi bulunan CZN Burak, paramotara binerek adeta şov yaptı. Havada önce künefe dilimleyen fenomen sonra da tahta üzerinde soğan doğradı. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan CZN Burak, paylaşıma "CZN farkıyla uçan künefe sever misiniz?" notunu düştü.

CZN Burak'ın videosu kısa sürede 4,6 milyon görüntülenmeye ulaşırken ünlü isimler tebrik yorumları yağdırdı.