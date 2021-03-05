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Boğa burcu 8-14 Mart haftalık yorumları yoğun bir hafta sizleri bekliyor!

8-14 Mart haftası Boğa burcunu neler bekliyor? Astrolog Uygur Gür haftalık Boğa burcunu sizler için yorumladı...

8-14 Mart haftası Boğa burcunu neler bekliyor. Pazartesi, salı sabahına kadar Ay Oğlak burcunda demek ki hafta başında hayatı sorguluyorsunuz. Salı, çarşamba ve perşembe akşamına kadar Ay Kova burcunda olacak buda demek oluyor ki hafta ortasında iş konularında oldukça çalışkansınız aynı zamanda ailevi bir takım gündemleriniz de olabilir.

Hafta sonu Ay Balık burcunda olacak yani hafta sonu sosyalleşmek isteyebilirsiniz bir yandan da iş konularını hafta sonu da bırakmıyorsunuz.

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