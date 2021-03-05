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İkizler burcu 8-14 Mart haftalık yorumları kariyer konuları ön planda!

Bu hafta İkizler burcunu neler bekliyor? İşte sizler için 8-14 Mart haftası İkizler burcu yorumu...

8-14 Mart haftası İkizler burcunu neler bekliyor? Pazartesi ve salı sabahına kadar Ay Oğlak burcunda olacak demek ki hafta başı parayla ilgili konular ön planda olacak. Salı, çarşamba ve perşembe akşamına kadar Ay Kova burcunda olacak demek ki hafta ortasında yaşam görüşünüz, maneviyatınız ön plana çıkıyor.

Perşembe akşamı ve bütün hafta sonu Ay Balık burcunda olacak yani kariyer konuları gündeminizde olacak. Cumartesi günü bir Yeniay olacak bu Yeniay sizler için kariyer konularını oldukça ön plana çıkaracak.

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