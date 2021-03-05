BIST 1.542
DOLAR 7,55
EURO 9,01
ALTIN 412,45
İNTERNETHABER TV

Paçanga böreği nasıl yapılır yedikçe yiyesiniz gelecek!

Çıtır çıtır bir paçanga böreği yapmaya ne dersiniz? İşte sizler için tarifi...

Pastırmanın büyüleyen tadı, kaşar peynirinin bir ısırıkta uzayan dokusu... Her öğünde harika bir tercih olan paçanga böreğini genelde restoranlarda başlangıç olarak yemeye alıştık. Fakat hafta sonu kahvaltıları için de oldukça pratik olan bu tarif ile kahvaltılarınızı çok daha zengin hale getirebilirsiniz. İşte sizler için tarifi...

Malzemeler;

250 gr kaşar peyniri, 10-12 dilim pastırma, 1 adet kırmızı kapya biber, 4-5 adet kornişon turşu, sosu için 1 su bardağı yoğurt, yarım su bardağı süt, 1 yumurta, 1 tepeleme yemek kaşığı un.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası; 

https://www.youtube.com/watch?v=rfF7N9F5tSY

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bıçaklı saldırıya uğrayan Melisa Döngel boks dersleri almaya başladı
İstanbul'da fabrika bekçisi neye uğradığını şaşırdı! Pitbulllu dehşet anları kamerada
CZN Burak künefeyle uçtu gökyüzünde soğan doğradı
Boğa burcu 8-14 Mart haftalık yorumları yoğun bir hafta sizleri bekliyor!
Sosyal medyada canlı yayında şehitlere hakaret! Samsun'da genç kız gözaltında
Mersin'de iş yerinin önünü temizliyordu! Bir anda neye uğradığını şaşırdı
'Polis dövdü' dedi foyası ortaya çıktı
Zonguldak'ta Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumlu'nun denetim görüntüleri sosyal medyada TT oldu
Hindistan'da ineğin midesinden çıkanlar görenleri şaşırttı! 71 kilo...
Zonguldak'ta kaymakam boş eczanede çay içmeye ceza yazdı olay oldu