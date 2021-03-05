Paçanga böreği nasıl yapılır yedikçe yiyesiniz gelecek!

Pastırmanın büyüleyen tadı, kaşar peynirinin bir ısırıkta uzayan dokusu... Her öğünde harika bir tercih olan paçanga böreğini genelde restoranlarda başlangıç olarak yemeye alıştık. Fakat hafta sonu kahvaltıları için de oldukça pratik olan bu tarif ile kahvaltılarınızı çok daha zengin hale getirebilirsiniz. İşte sizler için tarifi...

Malzemeler;

250 gr kaşar peyniri, 10-12 dilim pastırma, 1 adet kırmızı kapya biber, 4-5 adet kornişon turşu, sosu için 1 su bardağı yoğurt, yarım su bardağı süt, 1 yumurta, 1 tepeleme yemek kaşığı un.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası;

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