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Gastrit diyeti nedir ve nasıl uygulanır?

Gastrit diyeti nedir ve nasıl uygulanmaktadır? Merak edilenleri Diyetisyen Dilan Söğüt anlattı...

Gastrit, mide zarı iltihabı türleri için ortak olarak kullanılan bir terimdir. Gastrit iltihabı çoğu zaman mide ülserlerine neden olan bakteri türünün enfeksiyonunun doğrudan bir sonucudur. Bununla birlikte bazı ağrı kesicilerin düzenli kullanılması ve aşırı alkol tüketimi de gastrite katkıda bulunabilir. Gastrit genel olarak iki şekilde ortaya çıkabilir. Bunlar aniden ortaya çıkan akut gastrit veya zamanla, yavaşça ortaya çıkan kronik gastrittir.

Hem akut hem de kronik gastrit hastaları için uygulanan başlıca tedavi yöntemi arasında gastrit diyeti yer alır. Gastrit diyeti uygulanması gereken en önemli tedavi yöntemlerinden biridir. 

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