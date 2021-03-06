Deva Partisi Lideri Ali Babacan ile ilgili müthiş iddialar!

Ali Babacan'ın anayasanın ilk dört maddesi ve HDP ile ilgili çıkışlarını eleştiren DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Musa Malik Yıldırım kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti. Bugün, tam demokrasiyi Meclis’e taşımaya ve ekonomide atılım yapmaya kararlı bir parti var. Demokrasinin Deva'sı var diyen Deva Partisi'nin demokrasi anlayışı bu mu yani? Perde Arkası'nda konuğum Musa Malik Yıldırım oldu, bakalım kendisi neler söylemiş...