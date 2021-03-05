Sakarya'da pencereden düşen çocuk yaralandı
SAKARYA'nın Karasu ilçesinde 3'üncü kattaki dairenin penceresinden düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı. Küçük çocuğun düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
SAKARYA'nın Karasu ilçesi Emniyet Caddesi’nde meydana gelen olayda; Suriye uyruklu ailenin küçük çocuğu, 3'üncü kattaki dairenin penceresinden dengesini kaybedip caddeye düştü.
Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan çocuk, ambulansla Karasu Devlet Hastanesine kaldırdı.
Polis, ailenin ifadesine başvururken; küçük çocuğun düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.