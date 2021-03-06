BIST 1.542
DOLAR 7,53
EURO 8,98
ALTIN 411,29
MEDYA

Baraj 30. bölüm fragmanı

Baraj dizisi 30. bölüm fragmanı yayınlandı. Baraj'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Baraj 9 Mart 2021 Salı akşamı FOX'ta...

1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın oynadığı 'Baraj' isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkan yapımda Nazım’ın, internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir’le tanışma hikayesi konu alınıyor.

Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir’in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir’in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım, yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir’in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul’un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık’ın fotoğrafını gönderir. Nehir’in fotoğraftaki Tarık’ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sefirin Kızı 43. bölüm fragmanı
Çukur 119. bölüm fragmanı: 4. sezon 27. bölüm
Domates kapama nasıl yapılır kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezi olacak!
Gastrit diyeti nedir ve nasıl uygulanır?
Bıçaklı saldırıya uğrayan Melisa Döngel boks dersleri almaya başladı
İstanbul'da fabrika bekçisi neye uğradığını şaşırdı! Pitbulllu dehşet anları kamerada
İkizler burcu 8-14 Mart haftalık yorumları kariyer konuları ön planda!
CZN Burak künefeyle uçtu gökyüzünde soğan doğradı
Boğa burcu 8-14 Mart haftalık yorumları yoğun bir hafta sizleri bekliyor!
8-14 Mart haftası Koç burcu yorumu sağlığınıza dikkat!