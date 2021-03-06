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Esenyurt'ta çocuklu kadının konuştuğu sırada telefonunu böyle alıp kaçtılar

Demirören Haber Ajansı

ESENYURT'ta çocuğuyla sokakta yürüyen kadınının telefonu konuştuğu sırada kulağından çalındı. Kapkaççılar, polis ekipleri tarafından yakalandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin telefonu çaldığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, 27 Şubat Cumartesi günü öğle saatlerinde Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuğu ile yolda yürüyen bir kadın telefonu ile konuşurken, 2 kişi cihazı elinden alıp kaçmaya başladı. Kadın, şüphelilerin peşinden koşsa da kapkaççılar kaçmayı başardı.

Kadın, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışmaya başladı.

14 farklı sokaktan 40 saat görüntü izlendi şüpheliler yakalandı

Olay yerinde güvenlik kamerası çalışması yapan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 14 farklı sokaktan 40 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Yapılan incelemeler sonucunda kapkaççıların 17 yaşındaki B.G. ile F.Ö. olduğu tespit edildi. 2 şüphelinin 21 Şubat tarihinde yine bir kapkaç olayına karıştığı öğrenildi. Şüpheliler yaşadıkları evde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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