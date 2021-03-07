Samsun'da sokakta kızının önünde eski eşine dehşeti yaşattı! Polisteki ilk ifadesiyle şok etti

Tüm Türkiye'nin tüylerini diken diken eden olay, saat 21.00 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Z., bugün kendisinde kalan kızları E.M.'yi teslim etmek üzere anne E.M. ile ilçe meydanında bir araya geldi. Bu sırada İbrahim Z., 3 yıl önce boşandıkları eski eşi E.M.'ye bilinmeyen nedenle tekme- tokat saldırdı. İbrahim Z.'nin yere yığılan kadına tekme atmaya devam ettiği anlar ise çevredeki evlerden bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına alındı.

Kızının 'anne' çığlıklarına bile aldırış etmedi

Öte yandan görüntülerde; çevredekilerin evlerinin penceresinden bağırmasına, küçük kızının da anne diyerek ağlamasına aldırmayan saldırganın, yerde yatan eşine art arda tekmeler savurduğu, başını da yere çarptığı görüldü.

Vatandaşlar müdahale etti, polis yetişti

Vatandaşların müdahalesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri İbrahim Z.'Yİ gözaltına alırken, E.M. ise ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan E.M.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Küçük kız korumaya alınırken, olayla ilgili Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Bürosu ekiplerince de soruşturma başlatıldı.

Daha önce de dövdüğü için uzaklaştırma kararı almış İbrahim Z., tarafından sokak ortasında kızları önünde uğradığı tekme- tokatlı saldırıda yaralanan E.M.'nin kız kardeşi Rümeysa M., ablasının daha önce de bu tür şiddete maruz kaldığını söyleyerek, eski eniştesine tepki gösterdi. Rümeysa M.'nin anlattıkları şöyle: "Bu ilk olay değil, daha önce de darptan dolayı şikayetçi olmuştuk ve uzaklaştırma aldı, uzaklaştırması bitti. Ben de bu olayı herkes gibi haberlerde öğrendim, video karşıma çıktı. Düşüncenize yaşadığım travmayı. Ablamın yanında yeğenim de var, bir de onun yaşadığı travmayı düşünün." "Bazı cezalar verilmediği için bu şiddetti rahat bir şekilde tekrar uyguladı. Daha önceki şikayetlerimizde ceza almadı. Öyle bir ceza alsın ki kimse buna cesaret edemesin. Umarım hak ettiği cezayı alır ve umarım yaşattığını yaşamadan ölmez."

Adliyeye çıkarıldı 'pişmanım' dedi.

Eski eşini çocuğunun gözü önünde defalarca tekmeleyerek döven İbrahim Z., sabah erken saatlerde hakim karşısına çıkmak için Samsun Adliyesi’ne getirildi. İbrahim Z.'nin adliyeye sevki sırasında gazetecilerin, “Pişman mısın?” sorusuna ise “Evet” şeklinde cevap vermesi dikkat çekti.

Bir anda gözüm döndü Saldrıgan, polisteki ifadesinde "Kızımı teslim ederken bana, 'Sana bir daha kızı göstermeyeceğim' gibi şeyler söyledi. Bir anda gözüm döndü ve sinir krizi geçirmişim. O yüzden böyle yaptım. Olaydan sonra çevredekiler beni darp etti. Eğer kimlikleri tespit edilebilirse hepsinden şikayetçi olacağım" dedi.

Adalet Bakanı Gül: Yaptığı yanına kâr kalmayacak

Bu arada, kısa sürede sosyal medyada yayılan ve büyük tepki çeken olayla ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Bakan Gül paylaşımında, "Samsun’da kadına karşı şiddetin en aşağılık örneklerinden birinin sergilendiği olay hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kâr kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Altun: Böylesine bir gözü dönmüşlük..

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından, "Böylesine bir gözü dönmüşlük nasıl bir ruh halinin yansımasıdır bilemedim. Ey kadını aciz gören sefil zihniyet! Kadının anneliğinde kainatın sırrı, yoldaşlığında hayatın mutluluğu vardır. Şiddetin her türlüsüne elbette karşıyız ama böylesine kıymetli olan bir varlığa karşı şiddetin daha çok karşısındayız. Rabbim kimseyi sevgiden, merhametten ve vicdandan yoksun bırakmasın" ifadelerini paylaştı.

Kaymakam: Mağdurun hayati tehlikesi yok

Canik İlçe Kaymakamı Mahmut Halal, sosyal medyada bir takipçiye "İyi akşamlar. Kadının hayati tehlikesi yok. Şu an kadının annesi, babası ve çocuğu polis merkezinde. Şahıs gözaltında. Savcılık tarafından adli işlemler yürütülüyor" yanıtında bulundu. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Annenin durumu çok şükür iyi. Yavrumuz da uzmanlar elinde gözlem altında. Bu cani için Bakanımız devrede. Olayın takipçisiyiz" ifadesini kullandı.

Aile Bakanı Selçuk: Müdahil olacağız

Öte yandan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamada, saldırganın en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacaklarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca: Hastanın hayati sorunu yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da "Bir kadının, sokakta, çocuğunun gözü önünde ağır şiddete maruz kaldığı haberi, tüm Türkiye’yi üzdü. Samsun’daki olayda 112 Acil Ekibimiz, 21.11'de gelen çağrı üzerine 21.16'da hastaya, 21.20'de hastaneye ulaştı. Şu an Eğitim Araştırma Hastanesi'nde olan hastanın hayati sorunu yok" ifadelerini kullandı.