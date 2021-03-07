Bursa'da 10 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmeye çalıştı! 'Kendi istedi' diye savundu

Bursa'daki iğrenç olay İnegöl’de bulunan bir caminin gasilhane bölümünde meydana geldi. İddiaya göre öğlen namazını Yenice Mahallesi’ndeki Doktor Halil Bey Camisi’nde eda etmek için camiye gelen bir vatandaş, caminin gasilhane bölümünden sesler geldiğin duydu.

Gasilhane bölümünde 10 yaşındaki küçük kızı taciz ettiği öne sürülen 45 yaşındaki H.H.Ü’yü dövmeye başladı. 45 yaşındaki sapığın dayaktan kurtulmak için "Kendisi istedi" şeklindeki sözleri ökeyi daha da artırdı.

Tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs daha sonra emniyet ekiplerine teslim edildi. Olay ile alakalı soruşturma başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.H.Ü., çıkarıldığı mahkemece ‘çocuğa cinsel istismar’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.