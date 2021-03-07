BIST 1.542
DOLAR 7,53
EURO 8,98
ALTIN 411,29
GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bitlis şehidinin eşi ve çocuklarıyla telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün Amasya'daki ailesi ile telefonda görüştü. 

Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün Amasya'nın Doğantepe köyünde bulunan evini ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak, aile ile görüştürdü.

Görüşmeye ilişkin paylaşılan görüntülerde, şehidin eşi Fadime Gül ile konuşan Erdoğan, "Başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin, şehidimizin çocukları bize emanettir, bizler üzerimize düşeni inşallah yerine getiririz." dedi.

Gül ise Erdoğan'a ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Ziyarete, Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve AK Parti Amasya Milletvekili Levent Karahocagil de katıldı. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Samsun'da sokakta kadına şiddet! Küçük kızının önünde dayak görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Hatay'da cep telefonu bataryası bomba gibi patladı! İşte dehşet anı
Kuru kabak dolması nasıl yapılır enfes lezzet!
Esenyurt'ta çocuklu kadının konuştuğu sırada telefonunu böyle alıp kaçtılar
Deva Partisi Lideri Ali Babacan ile ilgili müthiş iddialar!
Akıncı 11. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 581. bölüm fragmanı
Payitaht Abdülhamid 142. bölüm fragmanı
Akrep 14. bölüm fragmanı
Baraj 30. bölüm fragmanı