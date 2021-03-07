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Hatay'da cep telefonu bataryası bomba gibi patladı! İşte dehşet anı

HATAY'da bomba gibi patlayan cep telefonu bataryası nedeniyle bir kişi yanmaktan son anda kurtuldu. Saniye saniye dehşet kamerada.

Antakya ilçesinde bir müşteri cep telefonunun bataryasını değiştirmek üzere cep telefonu tamiri yapan Paşa Kuyucu’ya bıraktı. Telefonunun bataryasının şişmiş olduğunu ve değiştirmek istediğini söyleyen müşteri, elindeki telefonu tamirciye verdi.

Tamircinin işlem yaptığı sırada büyük bir gürültüyle patlayan bataryanın alev almasıyla telefonunun onarılmasını bekleyen kişi, bir anda alevler içinde kaldı.

Refleksle alev alan tişörtünü çıkaran kişi, yanmaktan son anda kurtuldu. Cep telefonu bataryasının patlama anı anbean görüntülendi.

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