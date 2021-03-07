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Cem Yılmaz'a büyük şok! Evinde yangın çıktı itfaiye ekipleri sevk edildi

Demirören Haber Ajansı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Beşiktaş Levent'teki evinin bodrum katında bulunan jeneratör odasındaki elektrik panosunda yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Cem Yılmaz basın mensuplarına, "Ben evdeydim zaten. Jeneratörde yangın çıkmış. İtfaiyeyi aradık. itfaiye geldi. Söndürdü. Sağ olsunlar. Evde şu anda kimse yok" dedi. Cem Yılmaz'a büyük şok! Evinde yangın çıktı itfaiye ekipleri sevk edildi

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