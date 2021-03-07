İstanbul'da taş taşıyan TIR'ın tehlikeli yolculuğu böyle görüntülendi
İSTANBUL Arnavutköy-Sultangazi yolunda iş makinesi taşımacılığında kullanılan bir TIR'ın üzerindeki taş yığınlarıyla hiçbir güvenlik önlemi almadan yaptığı yolculuk, cep telefonu kamerasına yansıdı.
İSTANBUL Arnavutköy-Sultangazi yolunda taş taşıyan TIR'ın hiçbir güvenlik önlemi almadan trafiğe çıkması başka bir aracın içindeki yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde; TIRın üzerinde oldukça büyük taş yığınları olduğu ancak hiçbir önlem alınmadan trafikte seyir halinde olduğu gözlendi.