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YEREL

İstanbul'da taş taşıyan TIR'ın tehlikeli yolculuğu böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Arnavutköy-Sultangazi yolunda iş makinesi taşımacılığında kullanılan bir TIR'ın üzerindeki taş yığınlarıyla hiçbir güvenlik önlemi almadan yaptığı yolculuk, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İSTANBUL Arnavutköy-Sultangazi yolunda taş taşıyan TIR'ın hiçbir güvenlik önlemi almadan trafiğe çıkması başka bir aracın içindeki yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde; TIRın üzerinde oldukça büyük taş yığınları olduğu ancak hiçbir önlem alınmadan trafikte seyir halinde olduğu gözlendi.

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