İstanbul'da taş taşıyan TIR'ın tehlikeli yolculuğu böyle görüntülendi

İSTANBUL Arnavutköy-Sultangazi yolunda taş taşıyan TIR'ın hiçbir güvenlik önlemi almadan trafiğe çıkması başka bir aracın içindeki yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde; TIRın üzerinde oldukça büyük taş yığınları olduğu ancak hiçbir önlem alınmadan trafikte seyir halinde olduğu gözlendi.