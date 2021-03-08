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Kılıçdaroğlu çiftinden 8 Mart Kadınlar Günü paylaşımı! Selvi Kılıçdaroğlu: Kahroluyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı paylaştı. Selvi Kılıçdaroğlu, "Herkesin el ele vermesi lazım. Elimizde İstanbul Sözleşmesi gibi bir sözleşmemiz var" derken Kemal Kılıçdaroğlu ise, "Sözümüz söz. Bu şiddeti sonlandıracağız. Türkiye'yi bu ayıptan kurtaracağız" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, görüntülü olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı verdi. Selvi Kılıçdaroğlu, “Bu kadar kadın şiddetinin olduğu bir dönemde gönül rahatlığıyla kutlayamayacağız gibi geliyor. Herkesin el ele vermesi lazım. Elimizde İstanbul Sözleşmesi gibi bir sözleşmemiz var. Sanki bundan biraz geri adım atılıyormuş gibi zaman zaman bir algı oluşuyor. Üzülüyoruz, kahroluyoruz” diye konuştu.

Bu utancı üzerimizden atmak zorundayız

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise şunları söyledi: "Kadına yönelik şiddeti hep birlikte kınıyoruz. Gereğini yapıyor muyuz? Bu konuda endişelerim var. Artık bu utancı üzerimizden atmak zorundayız. Birlikte, kadın erkek, mücadele ederek, hak ve adalet mücadelesi vererek birlikte yapacağız. Sözümüz söz. Bu şiddeti sonlandıracağız. Türkiye’yi bu ayıptan kurtaracağız. Kadınların bu anlamlı günü kutlu olsun. Onları yürekten kutluyorum."

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