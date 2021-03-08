Murat Boz'a hayranından sürpriz doğum günü şarkısı

Popçu Murat Boz, önceki gün 41 yaşına bastı. Tuğba Duran isimli bir hayran, Boz için sürpriz bir doğum günü şarkısı hazırladı. Duran, ünlü şarkıcı için 'Sen İyi ki Doğdun Murat (Murat Boz'a Jest)' başlığı ile video klip hazırladı.

"Kalbini 12'den vurmak için buradayım. Bana bir şans ver, ruhuna dokunmak istiyorum" ifadelerinin kullanıldığı klip, sosyal medyada gündem oldu.