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Murat Boz'a hayranından sürpriz doğum günü şarkısı

Tuğba Duran isimli bir hayran, 7 Mart'ta 41 yaşına basan şarkıcı Murat Boz'un doğum gününe özel video klip hazırladı.

Popçu Murat Boz, önceki gün 41 yaşına bastı. Tuğba Duran isimli bir hayran, Boz için sürpriz bir doğum günü şarkısı hazırladı. Duran, ünlü şarkıcı için 'Sen İyi ki Doğdun Murat (Murat Boz'a Jest)' başlığı ile video klip hazırladı.

"Kalbini 12'den vurmak için buradayım. Bana bir şans ver, ruhuna dokunmak istiyorum" ifadelerinin kullanıldığı klip, sosyal medyada gündem oldu.

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