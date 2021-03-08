Bitlis'te 11 askere mezar olan helikopterle ilgili kaza kırım raporu tamamlandı. İşte düşme nedeni...

Milli Savunma Bakanlığı Basın Müşavirliği tarafından faaliyetlere ilişkin değerlendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlık Basın Halkla İlişkiler Müşavirliğinde görevli Hava Muharebe Binbaşı Pınar Kara, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Binbaşı Pınar Kara, Bitlis'te 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ile birlikte 11 askerin şehit düştüğü kazanın nedenini açıkladı. "Kara Kuvvetleri Kaza-Kırım ekibi olay yerindeki çalışmalarını tamamladı" diyen Kara, "Olayda helikopterden kaynaklanan bir neden olmadığı, bakımlarının mevzuata uygun ve zamanında yapıldığı değerlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaza Kırım Ekibi raporu tamamladı. Helikopterin, ani değişen hava koşulları ile bulut içine girdiği, bunun üzerine pilotların geri dönüş kararı aldığı ancak saat 14:41’de kazanın yaşandığı tespit edildi. Helikopterin düşme nedeni "oryantasyon kaybı" olarak açıklanırken, bulutun içinde kalması sonucu helikopterin bir anda görüş şartlarını kaybettiği ve olduğu yere düştüğü, herhangi bir tepeye ya da kara parçasına çarpmadığına dikkat çekildi.