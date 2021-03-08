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Masumiyet'in yıldızı Serkay Tütüncü istedi Hülya Avşar poposuna vurdu

Masumiyet dizisinde rol arkadaşı olan Serkay Tütüncü ve Hülya Avşar'ın Ricky Martin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Serkay Tütüncü istedi Hülya Avşar yakışıklı oyuncunun poposuna vurdu.

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, aynı dizide oğlunu canlandıran oyuncu Serkay Tütüncü’yle birlikte Ricky Martin’i andı. Tütüncü, set arasında çektiği videoyla Hülya Avşar’ın yıllar önce programında konuk ettiği Ricky Martin’e yaptığı şakaya göndermede bulundu.

Serkay Tütüncü "Hülya hanım Ricky Martin gibi benimkine de vurur musunuz?" dedi. Avşar ise bu isteği geri çevirmedi ve Tütüncü'nün poposuna vurdu.

Avşar ardından ise "Vurdum vallahi" diyerek güldü.

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