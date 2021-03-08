Rasim Öztekin'ın kızı Pelin Öztekin hastane önünde gözyaşlarını tutamadı

Tiyatro ve sinemanın usta oyuncusu Rasim Öztekin, dün öğle saatlerinde fenalaştı. Kalp kriz sonucu kalbi duran 62 yaşındaki sanatçı, Yapılan müdahale sonrasında hayata döndürüldü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Babasını hastanede bekleyen Pelin Öztekin olayın şokunu atlatamadı. Konu ile ilgili konuşmak istemeyen Öztekin’in üzgün tavırları dikkatlerden kaçmadı.