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Rasim Öztekin'ın kızı Pelin Öztekin hastane önünde gözyaşlarını tutamadı

Kalp krizi geçiren usta oyuncu Rasim Öztekin hastaneye kaldırıldı. Hastane önünde görüntülenen Öztekin'in kızı Pelin Öztekin bir banka oturup ağladı.

Tiyatro ve sinemanın usta oyuncusu Rasim Öztekin, dün öğle saatlerinde fenalaştı. Kalp kriz sonucu kalbi duran 62 yaşındaki sanatçı, Yapılan müdahale sonrasında hayata döndürüldü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Babasını hastanede bekleyen Pelin Öztekin olayın şokunu atlatamadı. Konu ile ilgili konuşmak istemeyen Öztekin’in üzgün tavırları dikkatlerden kaçmadı.

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