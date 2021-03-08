Mısır ekmeği nasıl yapılır yöresel lezzet sevenler bayılacak!

Mısır ekmeği, her Karadeniz insanının yemelere doyamadığı, kuymağından ve muhlamasından geri tutamadığı güzeller güzeli ekmek çeşidiyken, o büyüleyici haliyle Türkiye'nin genelini kendine hayran bırakarak her evin misafiri oluyor. Pişer pişmez tüketildiğinde lezzetini Nirvanaya ulaştıran mısır ekmeği, eğer tek öğünde bitmiyorsa daha sonra ısıtılarak formunu zinde tutuyor. Geleneksel lezzetlerin yancısı olarak pek yakışan bu güzeller güzeli ekmeği yaparken ve yazarken dokusunu düşünüp mutluluk duyduğumuzu da paylaşmadan edemeyeceğiz. İster kahvaltıda ister beş çayında veya ana yemeğinizin minnoş yancısı olarak ağırlarken yüzünüzdeki gülümsemeye ortak olalım istedik. İşte sizler için tarifi...

Malzemeler;

10 bardak Mısır unu, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karbonat ekliyoruz, yarım su bardağı beyaz un, 1 litre +yarım su bardağı ılık su, 2 yemek kaşığı sıvı yağ.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası;

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