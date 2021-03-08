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SAĞLIK

Safra kesesi ameliyatı sonrası beslenme düzeni nasıl olmalı?

Safra kesesi ameliyatından sonra beslenme düzeni çok önemlidir. Peki ameliyat sonrası beslenme düzeni nasıl olmalıdır? İşte cevabı...

Kolesistit, safra kesesinin iltihabıdır ve genellikle karının sağ üst kısmında ağrıya neden olur. Ağrı eğer bele doğru yayılıyorsa, durumun daha ciddi olduğunu düşünmek gerekebilir.

Hastaların büyük bir kısmı, başlangıçta bu ağrıları dikkate almaz ve basit tıbbi tedavilerle geçmesini bekler. Ancak aralıklı olarak bu ağrıların ortaya çıkma sıklığı belirginleşir. Bulantı ve kusma ile devam eden iştahsızlık yakınmaları nadir değildir.

Safra kesesi ameliyatı sonrasında kusma ve bulantı gibi şikayetler görülebilir bu dönemlerde hastalarda besin ve mineral yetersizliğinin oluşmaması için oral veya enteral beslenme yöntemine başvurulabilir. Peki ameliyat sonrası beslenme düzeni nasıl olmalıdır? Merak edilenleri Diyetisyen Dilan Söğüt sizler için açıkladı...

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