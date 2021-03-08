Sebzeli börek nasıl yapılır bu tarifi çok seveceksiniz!

Bu farklı sebzeli börek tarifleri sayesinde çay saatlerinize yepyeni tatlar taşıyabilir, kolayca hazırlanan nefis reçeteleri sayesinde karnınızdan gurultular yükselen her ana kısa sürede çözüm bulabilirsiniz. En sevdiğiniz sebzeleri tezgahın üzerine çıkarın, hemen şimdi fırından mis kokular eşliğinde çıkacak rengarenk böreklere imza atalım. İşte sizler için tarifi...

Malzemeler;

3 adet dal pırasa, 3 adet havuç, 3 adet orta boy patates, 2 adet kapya biber, yarım demet maydonoz, 4 adet yumurta, yarım çay bardağı süt, yarım çay bardağı zeytin yağı, 1 su bardağı un, yarım paket kabartma tozu, yeteri kadar tuz, yarım su bardağı süt, bir tepeleme yemek kaşığı un, 200 gr kaşar peynir.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası;

https://www.youtube.com/watch?v=hdmkeYNAVYw