Amasya'da kamyonetin çarptığı otomobildeki sürücü ve yolcu yola savruldu
AMASYA'da kamyonetle çarpışan otomobildeki 4 kişiden 2'si kapıların açılmasıyla araçtan fırlayarak yaralandı. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.
AMASYA Kemal Nehrozoğlu Caddesi'nde kamyonetle çarpışan otomobildeki emniyet kemeri takılı olmayan sürücü ve yanındaki kişi, kapıların açılmasıyla dışarı fırlayarak yaralandı. Otomobildeki diğer 2 kişi ve kamyonet sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.
Emniyet kemeri kullanımının hayati önemini bir kez daha ortaya koyan o anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.