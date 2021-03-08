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Ekrem İmamoğlu'na LGBT sorusu

Kadın katılımcılardan ve İstanbullulardan gelen soruları yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "LGBT bireylere evinizi kiralar mısınız? İBB'de istihdam eder misiniz?" sorusuna da cevap verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, YouTube'de Danla Bilic moderatörlüğünde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel yayınlanan 'Zor Sor' programında kadın katılımcılardan ve İstanbullulardan gelen soruları yanıtladı.

İmamoğlu, "LGBT bireylere evinizi kiralar mısınız? İBB'de istihdam eder misiniz?" sorusuna da cevap verdi.

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