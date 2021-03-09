Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahcevi uçakta galibiyeti kutladı

Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor deplasmanına giden Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık net bir sonuçla galip ayrılmayı başardı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 29'da Szalai, 32'de Osayi ve 90'da Serdar Aziz attı. Sarı-lacivertli ekip bu skorun ardından ligde puanını 58 yaptı ve lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde, 3. sırada kendine yer buldu. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Pelkas, 80. dakikada Skubic ile çarpışıp sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Pelkas, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Aldığı net galibiyetin yanı sıra ortaya koyduğu mücadeleyle de taraftarını mest eden sarı-lacivertliler, galibiyet coşkusunu dönüş yolunda yaşadı.

"Senden ayrı Fenerbahçe yapamıyorum"

İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe tezahüratları yaptığı anları İrfan Can Kahveci sosyal medya hesabından yayınladı. Milli futbolcu paylaşımına, "Senden ayrı Fenerbahçe yapamıyorum" mesajını ekledi ve kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Futbolcuların keyifli anlarına Fenerbahçe taraftarı da yoğun ilgi gösterdi.