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Yozgat'ta FETÖ firarisi evdeki gizli bölmede yakalandı! Hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası var

YOZGAT'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, evinin yatak odasındaki gizli bölmede yakalandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 aydır firari olan H.B'nin Akdağmadeni ilçesinde ikamet ettiği evinde saklandığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen eve operasyon düzenleyen ekipler, H.B'yi yatak odasında bulunan gizli bölmede saklanırken yakaladı.

Örgütün dershanesinin eski yöneticisi olduğu öğrenilen H.B, işlemlerinin ardından Yozgat E Tipi Cezaevine teslim edildi.

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