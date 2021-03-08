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YouTuber Ruhi Çenet kulağından oluyordu

Yakutistan'ın (Sakha Cumhuriyeti) başkenti olan dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'da video çeken YouTuber Ruhi Çenet, soğuktan dolayı kulağını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı.

YouTube'de bilgilendirici videolar çekerek 5 milyondan fazla aboneye erişen Ruhi Çenet, Yakutistan'ın (Sakha Cumhuriyeti) başkenti olan dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'a gitti.

Videosunda dışarıda 15 dakikadan fazla durmak cilt yanığı, nefes darlığı gibi ciddi sorunlara yol açatığını belirten Çenet, soğuktan dolayı kulağını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı.

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