Serdar Saraç'tan Selahattin Demirtaş'ın annesine çirkin sözler! Sosyal medya ayağa kalktı

Son zamanlarda sosyal medyada yapılan çirkin saldırılar taraflı tarafsız herkesin tepkisini çekerken, yayınlanan yeni bir video infial yarattı. Serdar Saraç isimi şahıs, yayınladığı videoda eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın annesi hakkında ağza alınmayacak cümleler kurdu.

Videonun başından sonuna kadar Demirtaş'ın annesi hakkında gayri ahlaki ifadelere yer veren Saraç eleştirilerin hedefine oturdu. Konu sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar Saraç'la ilgili binlerce paylaşım yaptı ve olaya tepki gösterdi.

Twitter'da açılan 'Serdar Saraç Tutuklansın' başlığı altında yapılan paylaşımlarda Saraç'ın tutuklanması istendi. Başlık Twitter'da TT oldu.