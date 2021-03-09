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Fatih Altaylı'dan çarpıcı Ali Koç iddiası: Tüm servetini 1 yılda Fenerbahçe için harcar

Tecrübeli gazeteci Fatih Altaylı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Altaylı, Ali Koç'un tüm servetini 1 yılda Fenerbahçe için harcayabileceğini ve bunu Koç ailesinden birinin söylediğini ifade etti.

Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati programında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Altaylı, Ali Koç'un fanatiklik düzeyinde Fenerbahçeli olduğunu ve Koç ailesinden birinin geçtiğimiz günlerde kendisine, Ali Koç'un 1 yılda tüm servetini Fenerbahçe için harcayabileceğini söylediğini aktardı.

Ali Koç'un tek defosunun fazla Fenerbahçeli olması olduğunu söyleyen Altaylı, "Ali Koç Bey'in bir defosu varsa, o da fazla Fenerbahçeli olmasıdır. Fanatiklik düzeyinde Fenerbahçelidir. Geçen günlerde Koç Ailesi'nden biri, 'Ya bizim Ali'nin şu kadar serveti var. Tutmasak tamamını 1 senede Fenerbahçe'ye harcar, tüm servetini.' demiş." ifadelerini kullandı.

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