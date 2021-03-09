'FETÖ ile işimiz yo' diyen Kaval'ın ABD'deki öz geçmişi tam tersini söylüyor

ABD'de Türkiye'yi karalamayı hedefleyen reklamın arkasından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilişkili "Advocates of Silenced Turkey" adlı organizasyon çıktı. AA New York'taki ünlü Times Meydanı’nda Türkiye'ye yönelik karalama kampanyası yapan Murat Kaval'a ulaştı.

AA muhabiri, kamuya açık kaynaklar üzerinden, "Bizim FETÖ ile işimiz yok." diyen AST yöneticisi Kaval'ın, 2000'li yılların başından bu yana FETÖ'nün eğitim, kültür ve dinler arası diyalog alanlarında faaliyet gösteren en az 5 kurumunda doğrudan üst kademede görev yaptığını tespit etti.