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'FETÖ ile işimiz yo' diyen Kaval'ın ABD'deki öz geçmişi tam tersini söylüyor

New York'ta işlek caddeye "Erdoğan'ı durdurun" ilanı astıran "Advocates of Silenced Turkey" (AST) organizasyonunun başkanı Mehmet Murat Kaval, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantısı olmadığını iddia etse de kariyerinde örgütle ilişkisi açıkça bilinen kurumların yer aldığı ortaya çıktı. 

 ABD'de Türkiye'yi karalamayı hedefleyen reklamın arkasından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilişkili "Advocates of Silenced Turkey" adlı organizasyon çıktı. AA New York'taki ünlü Times Meydanı’nda Türkiye'ye yönelik karalama kampanyası yapan Murat Kaval'a ulaştı.

AA muhabiri, kamuya açık kaynaklar üzerinden, "Bizim FETÖ ile işimiz yok." diyen AST yöneticisi Kaval'ın, 2000'li yılların başından bu yana FETÖ'nün eğitim, kültür ve dinler arası diyalog alanlarında faaliyet gösteren en az 5 kurumunda doğrudan üst kademede görev yaptığını tespit etti.

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