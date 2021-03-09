Gazeteciler şaşkına döndü! Tayland Başbakanı muhabirlere doğrultup sıktı

Koronavirüs kısıtlamalarını ihlal eden kişilere en katı cezanın uygulandığı ülkelerin başında gelen Tayland'da ilginç bir olay yaşandı.Tayland Başbakanı Prayuth Chan-o-cha, haftalık düzenlenen basın toplantısı sonrası çok tartışılacak bir herekete imza attı.Chan-o-cha, basın toplantısının ardından basın toplantısını takip eden ön sıradaki gazetecilere aniden dezenkeftan sıktı. Ne olduğunu anlayamayan gazetecilerin verdiği tepki ise an be an kameraya yansıdı.