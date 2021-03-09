Evde donut nasıl yapılır öncekileri unutun bu tarif bir başka!

Donut ABD’den tüm dünyaya yayılan ve özellikle çocukların çok sevdiği bir lezzet. Genelde dışarıdan alınıyor ama aslında evde de kolayca yapılabiliyor. Siz de evde donut yapmak isterseniz aşağıdaki tarif çok işinize yarayacaktır. İşte nefis ev yapımı çikolatalı donut’ın malzemeleri ve yapılış aşamaları…

Malzemeler;

2 adet yumurta, 3 adet yemek kaşığı şeker, bir çimdik tuz, 1 paket vanilin, 1 paket kuru maya, 3 su bardağı un, 75 gram tereyağ, 1 su bardağı ılık süt.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası;

https://www.youtube.com/watch?v=-f3SlYwIVdA