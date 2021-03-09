Pervin Buldan'ın Kandil'deki teröristlerle ilgili sözleri gündeme geldi

Millet İttifakı'nın bileşenleri CHP ve İyi Parti, ortakları HDP'nin terör örgütleriyle arasına mesafe koymaması nedeniyle zor günler geçiriyor.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Gara'da teröristlerce şehit edilen 13 Türk vatandaşıyla ilgili teröristleri işaret ederek, "Biraz misafir edecekler sonra bırakacaklar" sözleriyle gündeme gelmişti. Buldan, son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Büyükçekmece'deki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Hatıra Ormanı'nın açılışına davet edilmişti.

HDP'li Buldan'ın terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a destek mesajı verdiği, Hakkari çocukları ve gençleri dağa çıkmaya teşvik ettiği konuşması ise yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu. Buldan, skandal konuşmasında, "Sayın Öcalan'ın arkasındayız. Kandil'deki dostlarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, yoldaşlarımız, sayın Karayılan, sayın Bayık... Bu insanlar dağlarda. Hakkarili gençler dağlarda, Hakkari'nin çocukları dağlarda" ifadelerini kullandı.