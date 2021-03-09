Fethiye-Antalya yolunda katliam gibi kaza! 5 kişi hayatını kaybetti
FETHİYE-Antalya yolunda feci bir kaza meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye gönderilen ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Fethiye-Antalya Karayolu Yakabağı mevkiinde saat 15.45 sıralarında henüz sürücüsü tespit edilemeyen 07 LH 035 plakalı otomobil ile yabancı plakalı TIR çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan ve aynı aileden olduğu öğrenilen 5 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde ekiplerin çalışmaları devam ediyor.