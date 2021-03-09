Kılıçdaroğlu kadınların taleplerinin duyulmadığını iddia etti!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu: "Kadınlar taleplerinin duyulmasını istiyor. Kadınlar diyorlar ki "biz de güvenceli çalışmak istiyoruz ama kayıt dışı değil, sigortalı çalışmak istiyoruz. Kadınlar toplumun ikinci sınıf vatandaşı mı? Hayır. Kadınlar birlikte yaşadığımız, ağladığımız ve eşit olduğumuz ortamda hepimizin huzuru, bereketi olur, birlikte huzur içinde yaşarız.'' Dedi.