İyi Parti'liler Ekrem İmamoğlu'na savaş açtı!

Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü ile ilgili attığı tweetden sonra İyi Parti'de sular durulmuyor. İyi Parti'de ilk tepki Yavuz Ağıralioğlu'ndan geldi. Ağıralioğlu'nun ardından İyi Partili İBB meclis üyesi Ali Kınık'da twitter'dan bir açıklama yaptı. Kınık, "Biz ipleri koparmayız gerekirse keser atarız." dedi.

İyi Partililerin tepkileri devam ediyor. Genel Başkan Meral Akşener ise "tepkilere saygı duyuyorum" dedi. İyi Parti ve CHP arasındaki gerilim tırmanacak mı? Millet İttifakındaki İmamoğlu çatlağı büyüyecek mi? Hepsini Süleyman Özışık ile Hadi Özışık değerlendirdi.