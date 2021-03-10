Meral Akşener: Ölsem de öldürülsem de bu mücadeleden dönersem namussuzum

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert sezlerle yüklendi. "Seni Allah'a şikayet ediyorum Sayın Erdoğan" diyen Meral Akşener, şöyle devam etti: "Ama ölüm olsa da sonunda mücadele etmezsem namerdim. Ölsem de öldürülsem de, tehdit edilsem de tek kişi kalsam da bu mücadeleden dönersem namussuzum, şerefsizim, namerdim. Bu da Müslüman bir Türk kadınının yeminidir. Allah'ım sana and olsun ki dönersen namerdim..."