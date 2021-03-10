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SAĞLIK

Arda'nın kandil simidi tarifi! Evde kandil simiti için gerekli malzemeler

Kandillerde kandil simidinizi kendiniz evde yapabilirsiniz. Ünlü şef Arda Türkmen'in kandil simidi tarifi şöyle:

Arda'nın kandil simitini evde kolaylıkla yapabilirsiniz. Kandil simitinin içine un, tereyağı, şeker, yoğurt ve ayçiçek yağı gibi temel malzemeler giriyor. Önce kandil simidinin malzemelerini sıralayalım:

4 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
250 gr. tereyağı
½ su bardağı ayçiçek yağı
2 tepeleme yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı toz şeker
1 yemek kaşığı mahlep
1 tutam tuz
Üzeri için Malzemeler
1 adet yumurtanın sarısı
1 adet yumurtanın beyazı
Çörekotu
Susam

Kandil simitinin yapılışı şöyle:

Geniş bir kaba unu koyun ortasını havuz olacak şekilde açın. Tereyağı, yoğurt, toz şeker, kabartma tozu ve mahlebi havuzun ortasına ekleyin ve önce bir çatal yardımıyla ardından elinizle iyice yoğurun. Yoğurduğunuz hamuru 10 dakika kadar dinlendirin. Dinlendirdiğiniz hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Simit şekli verin.

Yağlı kağıt serdiğiniz fırın kabınıza simitleri dizin. Susam serpmek istediğiniz simitlerin üzerine yumurta sarısı, çörekotu serpmek istediğiniz simitlerin üzerine yumurta beyazı sürün. Ardından susam ve çörekotunu serpin ve 190 derecede önceden ısıtılmış fırında 15 – 18 dakika pişirin.

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