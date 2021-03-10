Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Damat kadar taş düşsün başınıza

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis grup toplantısında konuştu. Son haftalarda CHP kanadında Berat Albayrak'la ilgili bir paylaşım yarışı olduğunu belirtip, "Yatıyorlar kalkıyorlar damat da damat.. Damat kadar taş düşsün başınıza..." diye konuştu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri...

- Son haftalarda bir şey benim dikkatimi çok çekiyor. CHP zihniyeti mensupları bir yoğun tweet yarışındalar. Yatıyorlar kalkıyorlar damat da damat.. Damat kadar taş düşsün başınıza...

- Bakanlık yaptığı yıllardan itibaren sayın Berat Bey'in attığı adımları CHP zihniyetinin geçmişinde görmek mümkün mü? Tutturmuşlar şu kadar para nerede? Para Hazine'de... Kaybolan bir şey yok. Kayıp varsa sizdedir.

- Sizin o kayıp yıllar dediğiniz yıllar var ya... Orada... Sözcünüz Hazine'de çantacı gibi dolanırdı. Bu ülkenin ne Hazine'sini ne de Merkez Bankası'nı güçlendirmediler.

- Şu anda da hamdolsun döviz rezervimiz kendini toparlamaya başladı. Bizim ne sismik ne sondaj gemimiz yoktu. ama şimdi mevcut Enerji Bakanımız Berat Bey'in yardımcısıydı. Berat Bey'in görevde olduğu zamanda 2 sondaj, 3 sismik araştırma gemisi aldık.

- Bir sondaj gemisi daha alıyoruz. Filomuz belki de dünyada en güçlü filolardan biri haline geliyor. İstersem ben bunları kiralarım. Bunlar çok ciddi miktarlarla kiralanıyor. Türkiye eşlini açan değil el veren konumundadır.

- Ey o tweeti atanlar damat diye dalga geçtiğiniz Berat Bey'in döneminde o adımlar atıldı. Çok nankörsünüz be. Siz bunları duymadınız mı, görmediniz mi? Deseler de demeseler de biz yolumuza devam edeceğiz.

- Akkuyu da Berat Bey'in görevde olduğu dönemde başladı. Sayın Putin'le inşallah 3. reaktörün temel atma törenini yapacağız. Ardından 3-4 ay sonra 4. reaktörün temel atma törenine sıra gelecek.,

- Akkuyu Nükleer Güç Santrali, 4800 megavatlık kurulu gücüyle elektrik üretecektir. Bu tesis tek başına ülkemizin elektrik üretiminin yüzde 10'unu karşılayacak. Bay Kemal bunlardan anlar mısın? Yanındaki çantacıların bunlardan anlar mı? Kafa yorun da millet sizi adam sansın.

- Kalkınmanın temel altyapısı olan enerji konusunda geçtiğimiz 18 yılda takdire şayan gelişme gösterdiğimizi kimse inkar edemez. Bunlar istedikleri kadar inkar etsinler, biz işimize bakıyoruz. Maliyeciyim falan diyor ama bunun maliyeci olması bu rakamları değiştirmez, biz işimize bakalım. Bunlar içinde de yerli enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücümüz 19 bin megavattan 61 bin megavatın üzerine çıktı.

- Kalkıp da sen bize Merkez Bankası'nın şu kadar parası nereye gitti, ne oldu diye sorma. Siz tarihinize bakın. Sizin döneminizde Merkez Bankası'nın rezervleri nasıl buharlaştı, onun hesabını verin.

- Bu sondajları kiralık gemi ile yaptırsaydık satın aldığınızdan daha fazla bedel ödeyecektik. Derin sondaj alanında Türkiye'nin önde gelen bir kaç ülkesinden biri olduk. Bu kazanımları saylayan sayın Berat Albayrak ve Fatih Dönmez'e ben teşekkür ediyorum.

- Doğalgaz imkanı sunulan nüfusun oranı son 10 yılda yüzde 25'ten yüzde 84.4'e çıktı. Bu refah düzeyinin nereden nereye geldiğini gösteriyor. Artık kömür kullanan ev neredeyse kalmadı. Büyük oranda vatandaşlarımız doğalgaza geçiyor. Bugün 81 ilin tamamında doğal gazdan istifade ediliyor. Boru kütüklerle gönderirlerdi.