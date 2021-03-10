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DÜNYA

Çirkin saldırı! Maske uyarısı yaptı başına gelmeyen kalmadı

ABD'de Uber sürücüsü aracına binen yolcuları maske takma konusunda uyarınca başına gelmeyen kalmadı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) San Francisco eyaletine bağlı Bayview bölgesinde 32 yaşındaki Subhakar Khadka adlı Uber şoförü, aracına aldığı üç yolcunun saldırısına uğradı. Khadka müşterilerine maske takmaları konusunda uyarıda bulundu. Uyarıya sinirlenen yolcular, uber şoförünün ağzındaki maskeyi yırtarak, biber gazı sıktı.

Khadka'nın aracının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, araca binen üç kadın yolcudan ikisinin maske takmadığı ve Khadka’nın bu sebebple kendilerini uyardığı görüldü. Khadka, kadınların daha sonra kendsine ırkçı hakaretler ettiklerini ve biber gazı sıktıklarını belirtti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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