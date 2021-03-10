BIST 1.562
DOLAR 7,57
EURO 9,01
ALTIN 417,80
GÜNCEL

İstanbul'da lüks kumarhaneye baskın! İçerden çıkanlar şaşkına çevirdi

BEŞİKTAŞ'ta yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken kumar oynatıldığı belirlenen iş yeri mühürlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, Gayrettepe Mahallesi Ayazmadere Caddesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynatıldığının belirlenmesi üzerine adrese baskın düzenledi.

Kumarhane olarak kullanılan iş yerinde bulunan 13 kişiden 10'u kumar oynarken suçüstü yakalandı. Burada bulunan 13 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, kumar oynayan 10 kişiye de Kabahatler Kanunu uyarınca toplam 56 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

Adreste rulet masası, 1270 para yerine kullanılan pul, 5 deste oyun kartı ele geçirildi. İş yeri sahibi ve kurpiyer olarak çalışan 2 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı. Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri mühürlendi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Rasim Öztekin'in Seksenler grubuna attığı son mesaj: Öldüğün zaman usta olursun
Kocaeli'de işkenceci koca dehşeti! İki gün boyuhnca darp edip aç susuz bıraktı
Maraşlı 10. bölüm fragmanı
Hekimoğlu 41. bölüm fragmanı
İyi Parti'liler Ekrem İmamoğlu'na savaş açtı!
Pervin Buldan'ın Kandil'deki teröristlerle ilgili sözleri gündeme geldi
Türkiye'nin çarpıcı kuraklık gerçeği
Maskeyi de polisi de takmadı! Bursa'da genç kadın ortalığı birbirine kattı
Kılıçdaroğlu kadınların taleplerinin duyulmadığını iddia etti!
Samsun Terme'de yol ortasında pompalı tüfekle intihar anı