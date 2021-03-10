İstanbul'da lüks kumarhaneye baskın! İçerden çıkanlar şaşkına çevirdi

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, Gayrettepe Mahallesi Ayazmadere Caddesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynatıldığının belirlenmesi üzerine adrese baskın düzenledi.

Kumarhane olarak kullanılan iş yerinde bulunan 13 kişiden 10'u kumar oynarken suçüstü yakalandı. Burada bulunan 13 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, kumar oynayan 10 kişiye de Kabahatler Kanunu uyarınca toplam 56 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

Adreste rulet masası, 1270 para yerine kullanılan pul, 5 deste oyun kartı ele geçirildi. İş yeri sahibi ve kurpiyer olarak çalışan 2 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı. Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri mühürlendi.