Erik kompostosu nasıl yapılır hem sağlıklı hem lezzetli!

Görüntüsü ile iştah açan, dışarıda ki meyve sularına nazaran oldukça sağlıklı olan bir içecek tarifi sunmak için mutfağınıza konuk oluyoruz. Lezzeti ile gönüllerde taht kuracağınız erik kompostosu tarifi ile sevdiklerinizin damakların da leziz tatlar bırakacaksınız. Sağlıklı olmasının yanı sıra renkleri ile de görenleri şaşırtacak. Hazırlık aşamasından içerisine bir miktar şeker ekliyoruz ama siz dilerseniz şekersiz bir komposto da hazırlayabilirsiniz. İşte sizler için erik kompostosu tarifi...



Malzemeler;

100 gr Sarı Erik kurusu, 100 gr kırmızı Erik kurusu, 1 çay bardağı sarı kuru üzüm, 1 çay bardağı kuş üzüm, 1 adet çubuk tarçın, 20-30 adet karanfil, 2 su bardağı şeker.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası;

https://www.youtube.com/watch?v=cm7qUDk9HBs