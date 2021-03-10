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Damat kadar taş düşsün başınıza!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, ''Son haftalarda bir şey benim dikkatimi çok çekiyor. CHP zihniyeti mensupları bir yoğun tweet yarışındalar. Yatıyorlar kalkıyorlar damat da damat.. Damat kadar taş düşsün başınıza... Tutturmuşlar şu kadar para nerede? O kadar paranın hepsi bu milletin Hazinesi'nde ve Merkez Bankası'nda. Kaybolan bir şey yok. Kayıp varsa sizdedir'' dedi.

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